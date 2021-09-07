Video Yaşam Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu | Video

Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu | Video

Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu | Video
07.09.2021 | 15:01

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Başkent'in en işlek noktalarından birisi olan Güvenpark'ta iddiaya göre yan taraftaki metro çalışmasından dolayı yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur oluştu.

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Çankaya ilçesinde bulunan ve her gün binlerce insanın uğrak noktası olan Güvenpark'ta yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukurun, hemen yan taraftaki metro inşaatından dolayı meydana geldiği iddia edildi. Olayın ardından çukurun etrafı güvenlik güçleri tarafından tamamen boşaltıldı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Olaya şahit olan çevre esnaf Ali Rıza Öztoprak, "Sadece sesi duydum. Geldiğimde gördüğüm ise çöküntü olduğuydu. Sonra güvenlikler geldi. Şerit çekerek güvenlik önlemi aldılar. Herhangi biri yoktu, çöken alan boştu. Kademe kademe tekrar çöktü. Alt tarafta metro çalışması olduğu için olduğu söyleniyor" dedi.

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