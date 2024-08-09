Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs köprü ayağından vinçle çıkartıldı | Video 09.08.2024 | 14:18 Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken 24 kişi yaralandı. Kazada köprü ayağında saplanan otobüs vinçle çıkartıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.