Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs köprü ayağından vinçle çıkartıldı | Video
Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken 24 kişi yaralandı. Kazada köprü ayağında saplanan otobüs vinçle çıkartıldı.
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