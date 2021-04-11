Video Yaşam Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çatısı böyle çöktü | Video

Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çatısı böyle çöktü | Video

Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çatısı böyle çöktü | Video
11.04.2021 | 07:59

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yıkma çalışmalarına başlanan Açelya apartmanının çatısı çöktü. Bu sırada iş makinelerinin arızalanması sonucu yıkım çalışmaları ertelendi. Çatının yıkıldığı anlar kamerlara yansıdı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanının çatısı, yıkım çalışmaları sırasında ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yetkililer, binanın giriş kısmında yapılan yıkım çalışmalarının ilerlemesi nedeniyle çatının da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkıldığını belirtti.

ÇALIŞMALAR SABAHA KALDI
Apartmanın çatısının iş makinesiyle binanın giriş kısmına doğru çekilmek suretiyle yıkıldığını belirten yetkililer, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine binadan bir parçanın koparak düştüğünü belirtti. Düşen parçanın iş makinesinin hidrolik borusunu patlattığını ifade eden yetkililer, yıkım çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildiğini açıkladı.

AÇELYA APARTMANI 30 SANTİM KAYDI
Ayrıca sürekli binanın lazer ile ölçümünü yapan yetkililer, Açelya apartmanının yaklaşık 30 santim kaydığını belirtti.

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