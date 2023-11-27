Video Yaşam Ankara’da bekçi, eşini öldürdükten sonra intihar etti | Video
Ankara’da bekçi, eşini öldürdükten sonra intihar etti | Video

Ankara’da bekçi, eşini öldürdükten sonra intihar etti | Video

27.11.2023 | 08:33

Ankara’nın Mamak ilçesinde çarşı mahalle bekçisi, eşini öldürdükten sonra intihar etti.

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Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan 35 numaralı apartmanda meydana geldi. Vatandaşların silah sesi duyması ve ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler A.N.K. ve İ.Ö.K.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeye göre çarşı mahalle bekçisi İ.Ö.K.'nin, eşi A.N.K.'yi tabancası ile öldürdükten sonra intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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