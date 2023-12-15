Video Yaşam Ankara'da bisikletli çocuğa köpek saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video
Ankara'da bisikletli çocuğa köpek saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video

Ankara'da bisikletli çocuğa köpek saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video

15.12.2023 | 14:07

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Dinç isimli 9 yaşındaki çocuk bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi.
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