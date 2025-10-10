Ankara’da boya dönüşüm fabrikasında yangın | Video 10.10.2025 | 08:41 Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan bir boya dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple gece saatlerinde boya dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 20'ye yakın itfaiyenin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak 4 saatte söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı.