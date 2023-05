Ankara'da dehşete düşüren olay! Takıntılı olduğu kadının yüzüne kezzap attı | Video 23.05.2023 | 16:31 Ankara’da Mesut C. (30), takıntılı olduğu iddia edilen iş arkadaşı G.T.’ye arkadaşlık teklifini kabul etmediği için kezzapla saldırdı. Yüzünde ve bedeninin çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Keçiören'de 17 Mayıs'ta meydana gelen olayda iddialara göre, Mesut C., medikal şirketinde çalışan iş arkadaşı G.T.'yi takip etti. G.T.'nin otomobilinin önünü kesen Mesut C., araç içerisine girerek G.T.'ye arkadaşlık teklif etti. Talebinin olumsuz karşılanması üzerine Mesut C. şişe içerisindeki kezzabı G.T.'ye fırlatarak kaçtı. Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan G.T.'ye ilk müdahaleyi civardaki vatandaşlar yaptı. Talihsiz kadın, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. G.T.'ye takıntılı olduğu öğrenilen ve kaçarak kayıplara karışan saldırgan Mesut C. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mesut C., ifadesinde G.T. ile sevgili olduklarını iddia ederek, "Benden ayrılması gururumu incitti. Ben de sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi. Saldırgan şahıs, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"KADININ YÜZÜNE KEZZAP SIKTIĞINI VE KAÇTIĞINI GÖRDÜK"

Olayın tanıklarından Şerife Bedir, "Oğlum, 'anne su ver' diye bağırdı. Bir kadın çığlık atıyordu ve üzerinden duman çıkıyordu. Su verdik. Üzerine kezzap atılmış. Evden litrelerce su getirdik. Adamın, araç içerisindeki kadının yüzüne kezzap sıktığını ve kaçtığını gördük. Biz de sağlık ekiplerini aradık. Mahallece toplandık. Litrelerce suyu kadının üzerine döktük. Kadını ambulansla hastaneye götürdüler. Polisler de gece geç saatlerde kadar araç üzerinde inceleme yaptı. Kadın, adamın kendisine takıntılı olduğunu söylemiş. Yaralı kadının yüzü çok kötüydü. Bacaklarında da yaralar vardı. Hiç iç açıcı bir görüntü değildi. Çok üzüldük. Elimizden geldiğince de yardım etmeye çalıştık" dedi.