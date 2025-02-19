Video Yaşam Ankara'da mest eden manzarada kartopu keyfi | Video
Ankara'da mest eden manzarada kartopu keyfi | Video

Ankara'da mest eden manzarada kartopu keyfi | Video

19.02.2025 | 10:20

Ankara'nın doğal güzelliklerinden biri olan Çubuk Karagöl, kar yağışıyla birlikte beyaz bir örtüye büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, doğanın eşsiz manzarası eşliğinde kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı.

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Kar yağışıyla birlikte muhteşem bir manzaraya kavuşan Karagöl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Karın yağdığını öğrenen birçok kişi sabahın erken saatlerinde bölgeye gelerek doğayla iç içe vakit geçirdi.
Karagöl'ün doğasını görmek ve kar keyfi yapmak için gelen Andaç Ünal, bölgeye sık sık geldiğini belirterek, "Buraya doğanın ve tabiatın güzelliğini görmek için geldim. Kar yağdığını duyunca arkadaşımı da alıp hemen geldik. Burası ikinci ya da üçüncü gelişim. Çok keyifli bir ortam var, temiz ve sakin. Kartopu oynadık, eğlendik, şimdi de oturup manzaranın tadını çıkarıyoruz" dedi.

Karagöl'ün doğallığını ve sakinliğini seven Cansu Tören, kış manzarasını görmek için geldiğini söyleyerek, "Burası benim ikinci gelişim. Kar yağdığını duyunca arkadaşımla hemen geldik. Yabani hayvanları da görmek istiyorduk ama maalesef denk gelemedik. Burası gerçekten çok keyifli bir yer, şehirden kaçmak isteyenler için harika bir nokta. Kartopu oynadık, çok eğlendik. Kardan adam yapmayı planlıyorduk ama zaman yetmeyecek gibi görünüyor. Uzun zamandır kar görmemiştim, gerçekten özlemişim" ifadelerini kullandı.

Sabah kar yağışı haberini alır almaz Karagöl'e geldiklerini belirten Aziz Akdemir ise, "Biz merkezde oturuyoruz, oraya kar yağmadığı için buraya geldik. Normalde yaz aylarında piknik yapmak için geliyoruz ama karın keyfi bambaşka. Sabah haberini aldık, hemen yola çıktık. Kardan adam yapmaya başladık, kartopu oynadık ve birbirimizi kara gömdük. Gerçekten çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz" diye konuştu.

Karagöl, doğaseverler için her mevsim ayrı bir güzellik sunarken, kar yağışıyla birlikte adeta bir kış masalına dönüştü. Bölgeyi ziyaret edenler, temiz havada vakit geçirerek ve doğayla iç içe eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı.

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