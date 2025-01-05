Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı kamerada | Video 05.01.2025 | 08:32 Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otobüs hareket noktasında tartıştığı EGO şoförünü silahla bacağından yaraladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

EGO Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında 252 numaralı hatta sefere çıkan bir EGO personeli A.G., Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkiinde Ö.U. ile tartışma yaşadı. Tartışmada sinirlenen Ö.U., sürücünün kabinine doğru saldırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan Ö.U. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Aynı şahıs saat 17.30 sularında Atapark Hareket Noktasına gelerek, sürücü personele silahlı saldırıda bulundu. Üç el ateş açılan olayda, bir mermi EGO şoförü A.G.'nin bacağına isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şoför, bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edilirken, hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Olaya ilişkin polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı olayda kullandığı silahla yakaladı.

EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EGO Genel Müdürlüğü olarak, çalışanlarımızın can güvenliğinin bizim için öncelikli olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulamak isteriz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, adli makamlarla iş birliği içinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Saldırıda yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.