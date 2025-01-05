Video Yaşam Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı kamerada | Video
Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı kamerada | Video

Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı kamerada | Video

05.01.2025 | 08:32

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otobüs hareket noktasında tartıştığı EGO şoförünü silahla bacağından yaraladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

EGO Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında 252 numaralı hatta sefere çıkan bir EGO personeli A.G., Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkiinde Ö.U. ile tartışma yaşadı. Tartışmada sinirlenen Ö.U., sürücünün kabinine doğru saldırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan Ö.U. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Aynı şahıs saat 17.30 sularında Atapark Hareket Noktasına gelerek, sürücü personele silahlı saldırıda bulundu. Üç el ateş açılan olayda, bir mermi EGO şoförü A.G.'nin bacağına isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şoför, bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edilirken, hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Olaya ilişkin polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı olayda kullandığı silahla yakaladı.

EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EGO Genel Müdürlüğü olarak, çalışanlarımızın can güvenliğinin bizim için öncelikli olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulamak isteriz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, adli makamlarla iş birliği içinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Saldırıda yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı kamerada | Video 01:17
Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı kamerada | Video 05.01.2025 | 08:32
Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 34:33
Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 04.01.2025 | 16:24
Nevşehir’de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:51
Nevşehir'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 04.01.2025 | 15:49
Türkiye ’Ferdi Baba’sına veda ediyor! Ferdi Tayfur’un hayranları onu böyle anlattı | Video 57:01
Türkiye 'Ferdi Baba'sına veda ediyor! Ferdi Tayfur'un hayranları onu böyle anlattı | Video 04.01.2025 | 14:52
Başakşehir’de ters dönen otomobildeki 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01:17
Başakşehir’de ters dönen otomobildeki 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 04.01.2025 | 14:30
Adana’da sokak ortasında husumetli kavgası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:51
Adana'da sokak ortasında husumetli kavgası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.01.2025 | 11:50
Eğirdir Gölü’nde kaçak 350 Kerevit Pinteri ele geçirildi | Video 01:46
Eğirdir Gölü’nde kaçak 350 Kerevit Pinteri ele geçirildi | Video 04.01.2025 | 11:13
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:35
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 04.01.2025 | 10:58
Arnavutköy’deki cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07:25
Arnavutköy'deki cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04.01.2025 | 10:32
Soygun planı cam engeline takıldı, o anlar kameralara anbean yansıdı | Video 01:06
Soygun planı cam engeline takıldı, o anlar kameralara anbean yansıdı | Video 04.01.2025 | 10:32
Nevşehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı | Video 02:28
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı | Video 04.01.2025 | 09:17
Ölümle sonuçlanan hasarlı kaza tartışması şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03:28
Ölümle sonuçlanan hasarlı kaza tartışması şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.01.2025 | 16:07
Eğlence mekanında tartıştığı güvenlik görevlisi tarafından böyle dövüldü! | Video 00:56
Eğlence mekanında tartıştığı güvenlik görevlisi tarafından böyle dövüldü! | Video 03.01.2025 | 15:01
Evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:49
Evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.01.2025 | 14:17
Balıkesir’de ev yangını: 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 01:41
Balıkesir'de ev yangını: 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 03.01.2025 | 14:09
Köfte yerken boğulan adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 01:31
Köfte yerken boğulan adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 03.01.2025 | 12:57
Kayseri’de çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin TL ceza | Video 00:28
Kayseri'de çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin TL ceza | Video 03.01.2025 | 11:16
Oyuncak silahla soymaya kalktığı kuyumcudan dayak yedi! Trajikomik soygun girişimi kamerada | Video 01:50
Oyuncak silahla soymaya kalktığı kuyumcudan dayak yedi! Trajikomik soygun girişimi kamerada | Video 03.01.2025 | 11:03
Eskişehir’de otomobil 6 yaşındaki çocuğa böyle çarptı! | Video 00:40
Eskişehir'de otomobil 6 yaşındaki çocuğa böyle çarptı! | Video 03.01.2025 | 11:01
Diyarbakır’da Aralık ayında kaçakçılıktan 9 kişi tutuklandı | Video 01:12
Diyarbakır’da Aralık ayında kaçakçılıktan 9 kişi tutuklandı | Video 03.01.2025 | 10:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA