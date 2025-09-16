Video Yaşam Ankara'daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı | Video
Ankara'daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı | Video

Ankara'daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı | Video

16.09.2025 | 12:35

Ankara'da Özel Polatlı Can Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı olan ve ameliyat sırasında bağırsağının kesildiği, doktoru tarafından bu durumun saklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, geçirdiği rahatsızlığın ardından Özel Polatlı Can Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı olmak için gitti. İddialara göre, Çuhadar'ın bağırsağı ameliyat esnasında doktor tarafından yanlışlıkla kesildi. Doktorun durumu saklayıp sonradan açıklaması ile kasıtlı bir şekilde ihmallere başvurduğu Çuhadar'ın ailesi tarafından iddia edildi. İhmaller sonucu hayatını kaybeden Çuhadar'ın ise henüz 1 senedir evli olduğu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığı öğrenildi.

"SONRADAN BEN BAĞIRSAĞI DELMİŞİM DEDİ"
Kızının safra kesesinden ameliyat olmak için Polatlı Can Hastanesi'ne gittiğini söyleyen Çuhadar'ın annesi Durhanim Çetinkaya, "Ameliyat olayım, bir an önce iyileşeyim, işime döneyim demişti. Hiçbir hastalığı yoktu, gayet sağlıklı gitmişti. Ameliyat oldu ama doktor bağırsağını kesmiş, bize söylemedi. Kızım birinci günü çok kötü oldu. Doktora dedim ben, kızım iyileşemiyor, iyi değil dedim. Gayet iyi dedi. Hemşerilere söyledim, her şey normal dedi. Tansiyonu düştü, ikiye düştü. Normal dediler, biz onu yükseltiriz dediler. Doktor geldi, bir ultrason isteyelim dedi. Herhalde bir damar mı kesmişim, ne yapmışım dedi. Kan verelim dedi, kanlar gelmedi zaten. Kızılay'dan bekliyoruz dedi. Biz dedik ki Ankara'ya götürelim. Sakıncalı olur, yolda ölebilir dedi. Göndermedi bizi. Ben Ankara'dan doktor arkadaşımı çağıracağım, ameliyatı burada yapacağım dedi. Küçük bir damarda kesin kesik oldu dedi. Ya gördü bize söylemedi, bilmiyorum artık. İkinci ameliyata alındı kızım. 3 saat sonra çıktı ameliyattan. Sonradan ben bağırsağı delmişim dedi. 3-4 saat sonra kalkar dedi" şeklinde konuştu.

"DOKTOR 'ALLAH RAHMET ETSİN DERİZ' DEDİ"
Durhanim, gece 3'te kızının tansiyonunun düşmesi üzerine hemşirelerin doktoru çağırdığını, kızının o haliyle doktora "Ben ölüyor muyum?" diye sormasının üzerine doktordan "Allah rahmet etsin deriz" dediğini belirtti. Ardından Durhanim, doktorun bilerek ambulansı aradığını ve kızının başka bir hastaneye transfer esnasında yolda öleceğini hesap ettiğini iddia etti.

2 AYLIK BEBEK GERİDE KALDI
Durhanim, kasıtlı olarak uzakta olan bir şehir hastanesine götürülmek üzere gelen ambulansın şans eseri bozulduğunu ve Bilkent Şehir Hastanesinden başka bir ambulansın gelip aldığını ifade etti. Orada ise kızının kalbinin durduğunu, her şeyin orada ortaya çıktığını söyleyen Durhanim, otopsi yapılarak adli tıptan sonuç beklediklerini dile getirdi. Durhanim, kızının 23 yaşında olduğunu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığını vurguladı.

"DALGA GEÇTİ BENİMLE DOKTOR"
Daha önce de Can Hastanesi'nde birçok skandal olayın olduğunu belirten Çetinkaya, "Ben o hastanenin kapatılmasın istiyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan da rica ediyorum. O hastane kapatılsın. Çünkü bu hastane ilk sefer kapatıldı. El değiştirdi, tekrar açıldı. Başka canlar yanmasın. Benim yüreğim yandı. Gül gibi çocuğum gitti gözümün önünde. Doktor bir de benimle dalga geçti. 2 gündür dedim ben ona, benim çocuğum iyi değil ölüyor dedim. Dalga geçti benimle doktor. Asım Yalvaç diye bir doktor" dedi.

"HASTANEDE BAŞKA VUKUATLAR DA OLMUŞ AMA HERKES SUSMUŞ"
Hastanede yoğun bakım ve oksijen tüpünün olmadığını belirten Çuhadar'ın babası Fatih Çetinkaya, "Kan yok. Kan verelim diyelim, bizim kanımızı almıyor. Bizimki de 0 pozitif. Kanların tahlilleri gerekiyor falan. Biz oradan kurtulmak için artık yalvarıyoruz adama. Diyoruz ki arkadaş bizi buradan gönder. Polatlı'da koskoca bir özel hastane. 112'ye bir becerip de arkadaş bize bir ambulans verin. Biz göndereceğiz diyemedi. Beceremediler. Çünkü neden? Burada bir hata var. Karşı taraf diyor ki bilgilerini istiyorlar. Bakıyor bu bilgilerle, bu değerlerle bu hasta benim elimde ölür. O yüzden kimseye gönderemedi. En sonunda kendi anlaşması olduğu bir özel hastaneye gönderdi. Gönderdiklerinde Allah'tan ambulans yolda bozuldu. Tekrar ikinci bir ambulans istendi. Ambulansın şoförü de bu hasta buraya yetişmez. Ben bunu şehir hastanesine götürüyorum dedi. Oranın yoğun bakımına aldılar. Böbreği, karaciğer, akciğer hepsini zehirlemiş. Zehir oranı yükselmiş. Ben davacı olacağım bu adamdan. Bu hastanede başka vukuatlar da olmuş ama herkes susmuş. Ben dün savcılıkta öğrendim. 2 gün önce 8 yaşındaki bir çocuğun dişine yüksek dozda narkoz verdiği için çocuk hayatını kaybetmiş diş çekiminde" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zeytinburnu’nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 01:44
Zeytinburnu'nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 16.09.2025 | 12:50
Isparta’daki fuarda çekilen gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı 00:44
Isparta'daki fuarda çekilen gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı 16.09.2025 | 12:43
Ankara’daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı | Video 06:35
Ankara'daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı | Video 16.09.2025 | 12:35
Emniyet şeridinden kaynak yaptılar, tepki gösteren sürücüye saldırdılar | Video 01:01
Emniyet şeridinden kaynak yaptılar, tepki gösteren sürücüye saldırdılar | Video 16.09.2025 | 12:34
İzmir’de 2.5 saat mücadeleyle 185 kiloluk dev orkinos yakalandı | Video 02:33
İzmir'de 2.5 saat mücadeleyle 185 kiloluk dev orkinos yakalandı | Video 16.09.2025 | 12:34
Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video 03:36
Atölyelerindeki yangını, işçiler sigara içerek kaydetti | Video 16.09.2025 | 12:34
İstanbul’da barajlar alarm veriyor | Video 09:00
İstanbul'da barajlar alarm veriyor | Video 16.09.2025 | 12:34
Zeugma Mozaik Müzesi, 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı | Video 04:37
Zeugma Mozaik Müzesi, 2025’in ilk 8 ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı | Video 16.09.2025 | 11:10
İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 08:45
İzmir saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Fuarı kana bulayacaktı | Video 16.09.2025 | 11:10
Esenyurt’ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 03:34
Esenyurt'ta magandalar yol kesip minibüs şoförünü böyle darbetti | Video 16.09.2025 | 11:10
Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti! Otomobilin kapısı silah sayıldı | Video 01:37
Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti! Otomobilin kapısı silah sayıldı | Video 16.09.2025 | 11:09
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 04:05
Çarptığı araç 11 yaşındaki çocuğu duvara sıkıştırdı | Video 16.09.2025 | 11:09
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 00:45
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti | Video 16.09.2025 | 10:32
Can Holding’e yönelik ’kara para’ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 03:11
Can Holding'e yönelik 'kara para' soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 16.09.2025 | 09:01
Bakan Yerlikaya: 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik | Video 01:22
Bakan Yerlikaya: "1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video 16.09.2025 | 09:00
Malatya’da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 01:26
Malatya'da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 16.09.2025 | 09:00
İstanbul Bayrampaşa’da metrobüs yangını 01:44
İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs yangını 16.09.2025 | 07:42
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 01:10
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 15.09.2025 | 16:42
Altınova Belediyesi’nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:11
Altınova Belediyesi'nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.09.2025 | 15:58
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 00:50
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 15.09.2025 | 15:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY