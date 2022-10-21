Annesine hakaret etti, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla feci şekilde böyle darp edildi | Video

Esenyurt’ta annesine hakaret eden bir şahıs, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla öldüresiye dövüldü. Aldığı darbeler karşısında yerde dakikalarca baygın yatan kardeş sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs bilinmeyen bir nedenle annesine hakaret etti. Annesine hakaret edildiğini öğrenen şahsın ağabeyi ise öfkeden deliye dönerek kardeşinin yanına gitti. Önce yumruk darbeleriyle kardeşine saldıran ağabey, ardından motosiklet tamiri yapan kardeşini bijon anahtarıyla darp etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son bulurken, aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçiren kardeş dakikalar boyunca yerde hareketsiz şekilde yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.