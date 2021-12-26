Video Yaşam Ansızın gelen misafir yürekleri ısıttı | Video
Ansızın gelen misafir yürekleri ısıttı | Video

Ansızın gelen misafir yürekleri ısıttı | Video

26.12.2021 | 11:51

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İstanbul Eyüpsultan'da yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Servis şoförlüğü yapan Şaban Danacı ve oğlu Selami Danacı, serviste kahvaltı yaptıkları sırada ansızın gelen bir misafirle karşılaştı. Baba oğul o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Soğuk hava ve kar yağışı günlerdir etkisini sürdürürken İstanbul Eyüpsultan'da içleri ısıtan bir olay yaşandı. Servis şoförlüğü yapan Şaban Danacı ve oğlu Selami Danacı, serviste kahvaltı yaptıkları sırada soğuk havada üşüyen bir köpek servis kapısından içeriye girdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"MİSAFİR GİBİ GELDİ"
Yaşadıklarını anlatan Şaban Danacı, "Arabada çay yaptık oturuyorduk. Ön taraftan misafir gibi geldi, bize baktı. Koridora yattı ısınmaya başladı. Hava çok soğuktu kar yağıyordu. Kendisi geldi arabaya bindi kuruduktan sonra gitti. Çok sevdik inan yerim olsa beslerdim." ifadelerini kullandı.

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