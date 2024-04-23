Antalya'da 23 Nisan kutlama programları başladı | Video 23.04.2024 | 11:28 Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü programı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin açılışında, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrenciler eşliğinde Atatürk Anıtı'na Müdürlük çelengini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törene, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.Birçok okuldan öğrencinin bulunduğu programda, Faruk Tuğayoğlu İlkokulu'ndan katılan 1. sınıf öğrencileri renkli dans kıyafetleriyle dikkat çekti.