Antalya'da 23 Nisan kutlama programları başladı | Video
Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü programı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.
Birçok okuldan öğrencinin bulunduğu programda, Faruk Tuğayoğlu İlkokulu'ndan katılan 1. sınıf öğrencileri renkli dans kıyafetleriyle dikkat çekti.
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