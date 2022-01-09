Video Yaşam Antalya'da başlayan kar yağışı etkili oluyor | Video
Antalya'da başlayan kar yağışı etkili oluyor | Video

Antalya'da başlayan kar yağışı etkili oluyor | Video

09.01.2022 | 08:46

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Antalya’da başlayan kar yağışı etkili oluyor | Video 04:53
Antalya'da başlayan kar yağışı etkili oluyor | Video 09.01.2022 | 08:46
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26 metrelik tur teknesi tamir sırasında alev aldı | Video 02:20
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

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