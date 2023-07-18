Video Yaşam Antalya'da korkutan kafe yangını: Ahşap yapı alev alev yandı | Video
Antalya'da korkutan kafe yangını: Ahşap yapı alev alev yandı | Video

Antalya'da korkutan kafe yangını: Ahşap yapı alev alev yandı | Video

18.07.2023 | 09:25

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde falezler üzerindeki bir kafede çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Geceyi aydınlatan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle işletmenin tüm çatısını sarmadan kontrol altına alındı.

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Yangın saat 22.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1537 Sokak'ta falezlerin üzerindeki bir kafede çıktı. İddiaya göre işletmenin bitişiğindeki Aşıklar Parkı'nın alt bölümünde çıkan alevler kısa sürede işletmenin çatısına sıçradı. Yapının ahşap ve bambu olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İşletme yöneticileri, müşterileri ve personeli güvenli bir şekilde tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının alt bölümdeki çalılık alanda da etkili olması nedeniyle ilk gelen itfaiye ekipleri, çevre istasyonlardan destek istedi. Gökyüzünü aydınlatan alevler kentin farklı noktalarından görüldü. İçten içe yanan ahşap yapıya itfaiye ekipleri farklı noktalardan müdahalede bulundu. Çalışanlar, müşteriler, mahalle sakinleri yaşananları endişeli gözlerle takip etti. Mutfak bölümünün tamamen küle döndüğü yangında işletme büyük çapta zarar gördü. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangının işletmenin tüm çatısını sarması engellendi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken yangın anı ve alevlerin farklı yerlerden göründüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir kişinin hafif şekilde dumandan etkilendiği yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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