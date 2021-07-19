Antalya'da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin minibüse çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya Manavgat'a bağlı Çolaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Sinan Ceylan'ın kullandığı 07 AGS 756 plakalı motosiklet, dönüş yapmaya çalışan İhsan Baydaş'ın kullandığı 07 LLC 50 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Sinan Ceylan yaralandı. Çağrılan sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Sinan Ceylan götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde minibüsün dönüş yapmak istediği sırada gelen motosikletin yandan çarptığı anlar yer aldı.