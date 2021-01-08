Antalya'da Oğlu 'limon'um içeride kaldı' diye ağlayınca dumanın arasına girip kuşları kurtardı | Video

Antalya'da dün gece çıkan apartman dairesinde çıkan yangında, vatandaşlar canlarını hiçe sayarak evcil hayvanları kurtardı. 8 yaşındaki oğlu Furkan Çiftçi'nin Limon ve Badem adlı muhabbet kuşlarını kurtarmak için alevlerin arasına giren babası Ali Çiftçi, "Küçük oğlum, 'Limon'um içerde kaldı' diyerek ağlayınca içeri girmeye çalıştı. Ben de ona müdahale ederek kendim içeri girdim. Çok zor oldu. Evin içi duman doluydu. Kuşları zor buldum. Kapının önüne kendimi zor attım" dedi.