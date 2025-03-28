Antalya'da pansiyonda korkutan yangın! | Video
Antalya’nın Serik ilçesinde bir apartmanda yer alan pansiyondaki yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık ekiplerince ambulansta tedavisi gerçekleştirildi.
Yangın sırada pansiyonda konaklayan bir kişi kendi imkanları ile kendini dışarıya atarken, itfaiye ekipleri apartmanda oturan 13 kişiyi merdiven uzatarak tahliye etti. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Apartman sakinlerinden bir vatandaş da, yangın anında binayı dumanların sardığını ifade etti.
Pansiyon katının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili polis inceleme başlattı.
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