Video Yaşam Antalya'da patenli gençlerin trafikte hayatlarını hiçe saydıkları anlar kamerada | Video

Antalya'da patenli gençlerin trafikte hayatlarını hiçe saydıkları anlar kamerada | Video

Antalya'da patenli gençlerin trafikte hayatlarını hiçe saydıkları anlar kamerada | Video
06.07.2020 | 11:24

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Antalya'da iki patenli genç, Konyaaltı Plajı'ndan şehre dönerken arnavut taşları ile kaplı varyant yokuşunu bir arabaya tutunarak çıktı. Paten tekerlerinin taş arasına girme ve yaralanma ihtimaline dahi aldırmayan gençlerin bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Patenli gençlerin cadde ve sokaklarda gruplar halinde toplu taşıma aracı veya pikap tarzı araçlara tutunmalarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden akşam saatlerinde evlerine dönmek için yola çıkan iki patenli genç, arnavut taşları ile kaplı varyantı bir araca tutunarak çıktı. Paten tekerlerinin taş aralarına girme ve ayaklarının burkulma tehlikesine rağmen aracı bırakmayan gençler yokuşu araç yardımıyla çıktı. Araç sürücüsünün bunu farketmesine rağmen gençleri uyarmaması ve araca tutunmalarına izin vermesi de dikkatlerden kaçmadı.


İki gencin bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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