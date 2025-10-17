Antalya'da rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adliyede | Video 17.10.2025 | 15:08 Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında gözaltına alınan 6 kişiden belediye özel kalem çalışanı M.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının 7'nci dalgası kapsamında ekipler, 14 Ekim sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in kuzeni E.B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı E.T.Ç., oğlu S.Ç., belediye özel kalem çalışanı M.K., mimar Ö.Y.K. ve şehir plancısı mali müşavir M.A.C. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.K. serbest bırakılırken, E.B., E.T.Ç., S.Ç., Ö.Y.K. ve M.A.C. bugün adliyeye sevk edildi.