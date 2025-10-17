Antalya'da rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adliyede | Video
17.10.2025 | 15:08
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında gözaltına alınan 6 kişiden belediye özel kalem çalışanı M.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.K. serbest bırakılırken, E.B., E.T.Ç., S.Ç., Ö.Y.K. ve M.A.C. bugün adliyeye sevk edildi.
