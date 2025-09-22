Antalya'da toptancı halinde patlama anı kamerada | Video 22.09.2025 | 16:21 Antalya'nın Demre ilçesinde toptancı halindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü patlama meydana geldi. Ortalığı savaş alanına çeviren patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Demre Toptancı halinde saat 15.15 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Henüz patlamanın nedeni belirlenemezken, yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iş yerinde patlama sonrası ortalığın savaş alanına dönmesi ve haldeki vatandaşların olay yerine toplanması yer aldı.