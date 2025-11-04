Video Yaşam Antalya’da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 1,8 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi | Video
Antalya’da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 1,8 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi | Video

04.11.2025 | 09:19

Antalya’da polisin uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda 1 milyon 888 bin 830 sentetik ecza hap, 550 kilogram hammadde ve milyonlarca boş kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım Cumartesi günü Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde imalathane olarak kullanılan adrese düzenlenen ilk operasyonda, 1 milyon 50 bin sentetik ecza hap, 1 milyon 400 bin hap üretebilecek 550 kilogram hammadde, sentetik ecza imalatında kullanılan makineler, 2 milyon 400 bin boş kapsül, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Devam eden çalışmalarda şüphelilerin aynı mahallede depo olarak kullandığı ikinci adrese yapılan operasyonda ise 37 koli halinde 838 bin 830 sentetik ecza hap bulundu.

Operasyonlarda 2'si Özbekistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

