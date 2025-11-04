Antalya’da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 1,8 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi | Video
04.11.2025 | 09:19
Antalya’da polisin uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda 1 milyon 888 bin 830 sentetik ecza hap, 550 kilogram hammadde ve milyonlarca boş kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Devam eden çalışmalarda şüphelilerin aynı mahallede depo olarak kullandığı ikinci adrese yapılan operasyonda ise 37 koli halinde 838 bin 830 sentetik ecza hap bulundu.
Operasyonlarda 2'si Özbekistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
