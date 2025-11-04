Antalya’da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 1,8 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi | Video 04.11.2025 | 09:19 Antalya’da polisin uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda 1 milyon 888 bin 830 sentetik ecza hap, 550 kilogram hammadde ve milyonlarca boş kapsül ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım Cumartesi günü Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde imalathane olarak kullanılan adrese düzenlenen ilk operasyonda, 1 milyon 50 bin sentetik ecza hap, 1 milyon 400 bin hap üretebilecek 550 kilogram hammadde, sentetik ecza imalatında kullanılan makineler, 2 milyon 400 bin boş kapsül, 2 hassas terazi ele geçirildi.Devam eden çalışmalarda şüphelilerin aynı mahallede depo olarak kullandığı ikinci adrese yapılan operasyonda ise 37 koli halinde 838 bin 830 sentetik ecza hap bulundu.Operasyonlarda 2'si Özbekistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.