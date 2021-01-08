Video Yaşam Antalya’daki yangında faciadan dönüldü... Ekipler mahsur kalanları camdan çıkarttı | Video

Antalya’daki yangında faciadan dönüldü... Ekipler mahsur kalanları camdan çıkarttı | Video

Antalya’daki yangında faciadan dönüldü... Ekipler mahsur kalanları camdan çıkarttı | Video
08.01.2021 | 08:44

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Antalya’nın Kepez ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında faciadan dönüldü. Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafınan merdivenle ulaşılarak kurtarılırken, dumandan etkilenen 5 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

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Yangın saat 22. 00 sırasında Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bir blokunun zemin katında çıktı. Zemin kattan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itafaiye ve cağlık ekipleri sevk edildi. Daire alevlere teslim olurken, yoğun duman tüm binayı sardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını kısa sürede müdahale edip kontrol altına aldı.Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkarılarak kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Durumu ağır olan 3 kişi hastanede kaldırıldı.

Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan ve üst katlarda mahsur kalan 10 kişi merdivenli itfaiye tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş ise tehlikeye rağmen binaya girip kafes içindeki muhabbet kuşunu dışarı çıkardı. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

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