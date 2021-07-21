Video Yaşam Antalyalı baloncu, çocuk mezarlarına balon bırakırken görüntülendi, sırrı ortaya çıktı | Video

Antalyalı baloncu, çocuk mezarlarına balon bırakırken görüntülendi, sırrı ortaya çıktı | Video

Antalyalı baloncu, çocuk mezarlarına balon bırakırken görüntülendi, sırrı ortaya çıktı | Video
21.07.2021 | 11:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalyalı baloncu, çocuk mezarlarına balon bırakırken görüntülendi, sırrı ortaya çıktı | Video 03:47
Antalyalı baloncu, çocuk mezarlarına balon bırakırken görüntülendi, sırrı ortaya çıktı | Video 21.07.2021 | 11:06
Bursa'da sıradışı hayvan taşıma tekniği kameralara böyle yansıdı | Video 00:32
Bursa'da sıradışı hayvan taşıma tekniği kameralara böyle yansıdı | Video 21.07.2021 | 11:06
Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı | Video 01:00
Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı | Video 21.07.2021 | 11:06
İstanbul'da denize girenlerin çantalarını çalan hırsızlar kamerada 00:30
İstanbul'da denize girenlerin çantalarını çalan hırsızlar kamerada 21.07.2021 | 10:32
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını | Video 05:34
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını | Video 21.07.2021 | 10:37
İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı 04:46
İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı 21.07.2021 | 10:28
Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı | Video 04:15
Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı | Video 21.07.2021 | 10:33
Alacak verecek tartışması cinayetle bitti 00:08
Alacak verecek tartışması cinayetle bitti 21.07.2021 | 10:40
Batman'da yürek yakan olay! 6 yaşındaki Sahra Tekin iki aile arasındaki kavgada öldü 00:58
Batman'da yürek yakan olay! 6 yaşındaki Sahra Tekin iki aile arasındaki kavgada öldü 21.07.2021 | 10:28
Evinin avlusunda tarihi hazine çıktı, taşınması 3 yıl sürdü | Video 04:15
Evinin avlusunda tarihi hazine çıktı, taşınması 3 yıl sürdü | Video 21.07.2021 | 10:18
İstanbul’da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı | Video 02:16
İstanbul’da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı | Video 21.07.2021 | 10:23
Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı | Video 03:25
Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı | Video 21.07.2021 | 10:18
Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler | Video 05:02
Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler | Video 21.07.2021 | 10:00
Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu | Video 00:14
Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu | Video 21.07.2021 | 10:10
İstanbul Esenler'de bebe bezi ile dolaşan cüce keçi ilgi odağı oldu! 04:50
İstanbul Esenler'de bebe bezi ile dolaşan cüce keçi ilgi odağı oldu! 21.07.2021 | 09:54
Aniden yola çıkan kadına otomobil böyle çarptı | Video 00:53
Aniden yola çıkan kadına otomobil böyle çarptı | Video 21.07.2021 | 10:10
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı | Video 01:48
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı | Video 21.07.2021 | 09:50
11 yaşındaki çocuk gizlice anahtarını aldığı araçla kaza yapıp yaralandı | Video 03:11
11 yaşındaki çocuk gizlice anahtarını aldığı araçla kaza yapıp yaralandı | Video 21.07.2021 | 09:46
Alanya Kalesinde otomobil alev alev yandı | Video 00:14
Alanya Kalesinde otomobil alev alev yandı | Video 21.07.2021 | 09:48
Bursa'da pencerenin çerçevesinde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı 02:19
Bursa'da pencerenin çerçevesinde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı 21.07.2021 | 09:32

Antalya’da mezarlıktaki çocuk mezarlarına balon bağlayan baloncunun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yürekleri burktu. Baloncunun bu hareketinin sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayramlarda çocuklara ücretsiz balon dağıtan baloncu, mezarlık yanından geçerken gördüğü bir kadına "Çocuğunu çağır" dediğinde "Çocuğum gelemez, mezarda" cevabını aldı. Kadının kendisinden aldığı balonu çocuğun mezarına bağladığına şahit olan baloncu, aynı gün onlarca balon hazırlayıp bütün çocuk mezarlarına bağladı. Sadece balon ve şeker satarak geçinen baloncu Sait Kocakaya "Kadının yaptığı içimi yaktı. Hiç düşünmeyip bütün çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp balon bağladım" dedi.

YÜREKLERİ BURKAN OLAY
Yürekleri burkan olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Arefe günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarları balon bağladığını görünce kayda girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı. Baloncunun sırrı bir gün sonra ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın bulup ulaştığı baloncu, mezarlığa bıraktığı balonların hikayesini anlattı.

Geçimini çocuklara balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Sait Kocatepe, arefe gününü yine sokaklarda çocuklara balon dağıtırken mezarlık yakınında kendisinden balon isteyen bir kadına 'Çocuğunu gönder vereyim' dedi. Kadının, 'Çocuğum gelemez mezarlıkta' deyip baloncudan aldığı balonu çocuğunun mezar taşına bağlayıp ayrıldı. Olaya şahit olan Sait Kocatepe oradan ayrılıp onlarca balon hazırladı ve mezarlığın yoğun olmadığı akşam saatlerinde aynı yere yeniden geldi ve mezarlıktaki çocuk mezarlarına tek tek balon bağladı.

O ANLARI ANLATTI
20 yıldır ilçede balon satan ve 'Ben çocukların üzerinden para kazanıyorum' diyen Sait Kocatepe o anları anlattı. Her yıl kandillerde ve bayramlarda çocuklara şeker ve balon dağıtırım. Arefe günü mezarlık yanından geçerken bir kadın balon istedi, ben de çocuğunu göndermesini istedim. Çocuğunun mezarda olduğunu söyledi ve balonu alıp çocuğunun mezar taşına bağladı. Bundan çok etkilendim ve arefe günü çok fazla ziyaretçi olan mezarlığa gitmek için akşam saatlerini bekledim. hazırladığım balonları tek tek çocuk mezarlarına bağladım. Yaşayan çocukları zaten sevindirmeye çalışıyorum, ölen çocuklar için de kendimce bir şey yapmak istedim. Bunu yaparken de kendi çocuklarım gibi tüylerim diken diken oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. O balonlar zaten başka çocuklar tarafından alınacak, orada devamlı kalmayacak" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA