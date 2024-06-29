Arkadaşını bıçaklayarak öldüren, tahrayla da başkasını yaralayıp suçu alkole atan zanlı tutuklandı | Video
Antalya'da çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışıp göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan ve ardından iş yaptığı başka bir kişiyi de tahra ile başından yaralayan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna 'Ben değil, içki yaptı' şeklinde yanıt vermişti.
Süleyman Celebe'nin cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN İZİNİ SÜRDÜLER, BAŞKA BİR PARKTA KISKIVRAK YAKALADILAR
Olay sonrası güvenlik kameralarını mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin Muaz Çoban (47) olduğunu tespit etti. Görüntülerden Muaz Çoban'nın izini süren ekipler, şüpheliyi dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.
OLAYDAN SONRA İŞ YAPTIĞI ADAMI DA BAŞINDAN TAHRA İLE YARALAMIŞ
Hurdacılıkla uğraştığı öğrenilen Muaz Çoban nin olayın akabinde aynı gün Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki hurda malzemeleri sattığı Mahmut A.'nın (47) yanına gidip tartıştığı ve ardından ona da tahra ile saldırıp başından yaraladığı ortaya çıktı.
"PİŞMANIM"
Gözaltına alınan Muaz Çoban, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiğini, alkollüyken tartıştığını ancak olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlayamadığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Muaz Çoban, gazetecilerin 'neden öldürdün' sorusuna cevap vermezken, pişman olduğunu söyledi. Muaz Çoban, aynı gün diğer yaralama olayıyla ilgili ise "Ben değil, içki yaptı" ifadelerini kullandı.
TUTUKLANDI
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Muaz Çoban, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine teslim edildi.
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