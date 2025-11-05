Video Yaşam Arkasına "Yakışır yaşıma yanlışlarım" yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video
Eskişehir'de caddede seyreden abartı egzoza sahip ve arka camında "Yakışır yaşıma yanlışlarım" yazılı araç trafikteki sürücüleri ve vatandaşları çıkardığı sesle rahatsız etti.

Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyreden Tofaş marka otomobile takılan abartı egzozdan dolayı çıkardığı gürültü trafikteki diğer sürücüleri ve vatandaşları rahatsız etti. Aracın arka camına yazılan "Yakışır yaşıma yanlışlarım" yazısı da dikkat çekti. Trafikte bir ara okul servisini de sıkıştıran araç sürücüsü caddede seyretti. O anlar amatör kamera ile kaydedildi.
