Arkasına "Yakışır yaşıma yanlışlarım" yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video 05.11.2025 | 10:43 Eskişehir'de caddede seyreden abartı egzoza sahip ve arka camında "Yakışır yaşıma yanlışlarım" yazılı araç trafikteki sürücüleri ve vatandaşları çıkardığı sesle rahatsız etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyreden Tofaş marka otomobile takılan abartı egzozdan dolayı çıkardığı gürültü trafikteki diğer sürücüleri ve vatandaşları rahatsız etti. Aracın arka camına yazılan "Yakışır yaşıma yanlışlarım" yazısı da dikkat çekti. Trafikte bir ara okul servisini de sıkıştıran araç sürücüsü caddede seyretti. O anlar amatör kamera ile kaydedildi.