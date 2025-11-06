Arnavutköy'de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video

06.11.2025 | 16:00

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki bina arasında bulunan istinat duvarı gece yarısı çöktü. Çöken duvar, bitişiğindeki iki binada hasara neden oldu. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri bölgede inceleme başlattı.