Arnavutköy'de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video
06.11.2025 | 16:00
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki bina arasında bulunan istinat duvarı gece yarısı çöktü. Çöken duvar, bitişiğindeki iki binada hasara neden oldu. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri bölgede inceleme başlattı.
