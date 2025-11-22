Arnavutköy'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı | Video

22.11.2025 | 14:44

Arnavutköy İstanbul Caddesi'nde iki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kamyon sürücülerinden biri araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.