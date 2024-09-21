Arnavutköy'de kereste atölyesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy'deki kereste yangın meydana geldi. Yangında atölye yanındaki barakada kalan yabancı uyruklu bir şahıs hayatını kaybetti.
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