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Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba yakalandı | Video

Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba yakalandı | Video

04.05.2023 | 13:06

ARNAVUTKÖY'de tartıştığı 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş'i tabancayla vurarak öldüren baba Murat Ateş, yakalandı. Sultangazi'de saklandığı evde yakalanan Murat Ateş'in sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde sürüyor.

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Anadolu Mahallesinde 2 Mayıs Salı Günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Mutlucan Ateş, tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis tarafından yapılan soruşturmada Mutlucan Ateş'in babası Murat Ateş tarafından öldürüldüğü tespit edilmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Murat Ateş'in izini kısa süre içinde Sultagazi'de buldu. Bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen Murat Ateş, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Murat Ateş'in, 2022 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi. Şüphelinin, eşinden de 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Murat Ateş, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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