Arnavutköy’deki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.02.2025 | 14:38 İstanbul Arnavutköy'de 16 yaşındaki Yasin Bozuklu kardeşi Bayram B. ile gittiği buluşma noktasında arkadaşı olan Yakup K. tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. 3 çocuğun buluştuktan sonra olayın gerçekleştiği araziye beraber gittiği anlar ve olay sonrasında yaşanan panik anlar güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 2 Şubat 2025 günü saat 21.30 sıralarında Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleşmişti. Daha önceden aralarında tartışma yaşanan 2 arkadaş mahallede bulunan bir çayırlık alanda buluşarak konuşmak istemişti. Kardeşi Bayram B. (14) ile buluşma noktasına giden Yasin Bozuklu (16) arkadaşı olan Yakup K. (16) ile buluşup kısa süre konuştuktan tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda cebindeki bıçağı çıkartan Yakup K. arkadaşı Yasin Bozuklu'yu 5 yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk ise yaşamını yitirmişti. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÖLÜME KARDEŞİYLE BERABER BÖYLE YÜRÜMÜŞ

Yaşamını yitiren Yasin Bozuklu'nun kardeşi ve kendisinin katili olan yakın arkadaşı ile birlikte sokaktan yürüyerek olayın gerçekleştiği boş araziye gittiği anlar ve olay sonrasında yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çocukların sokakta beraber yürüdüğü ve boş araziye girdiği daha sonrasında olayın gerçekleşip, çocukların olay yerinden Kaçışı barışma sonucunda vatandaşların camlara çıkması ve insanların ağır yaralı çocuğa müdahalesi görüldü.