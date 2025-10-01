Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde üzerinde "polis" yazılı yelek bulunan kişinin araçtan atıldıktan sonra başından vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Olayın, kendilerine polis süsü vererek gasp yapan 4 kişilik grubun çaldıkları paraları paylaşma konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı iddia edildi.
Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya ilişkin yeni iddialara ulaşıldı. İddiaya göre, sahte polis kıyafeti giyen ve sahte kimlik kullanarak kendilerine polis süsü verip vatandaşları gasp eden 4 kişilik grup, elde ettikleri paraları paylaşma konusunda anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışmada S.Ş. isimli şahıs araçtan atıldı ve silahla vurularak öldürüldü. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
"ÜZERİNDE POLİS YELEĞİ VARDI, BEN GERÇEKTEN BİR POLİSİN VURULDUĞUNU DÜŞÜNEREK ÇOK ÜZÜLDÜM"
Fatih Dolma ise yaşananlara ilişkin, "Ben olay esnasında benzin istasyonuna girmesem olayla karşı karşıya kalıyordum. Olay benim önümde gerçekleşti. Ben polisi arayacakken zaten polis buradaydı, geldi. Çok fazla bir şey görmedim ama kişi yerde yatıyordu. Üzerinde polis yeleği vardı. Ben gerçekten bir polisin vurulduğunu düşünerek çok üzüldüm. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi, en sonunda cenaze ambulansla götürüldü. Sonradan öğrendik ki vurulan kişi polis değilmiş" dedi. Ölen şahsın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
