Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 01.10.2025 | 14:35 İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde üzerinde "polis" yazılı yelek bulunan kişinin araçtan atıldıktan sonra başından vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Olayın, kendilerine polis süsü vererek gasp yapan 4 kişilik grubun çaldıkları paraları paylaşma konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı iddia edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Saat 01.30 sıralarında Arnavutköy Hastane Mahallesi, Hadımköy İstanbul Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, araçla seyir halindeyken S.Ş. isimli şahsı araçtan atmış ardından silahla ateş açmıştı. Başından vurularak kanlar içerisinde yere yığılan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar araçla kaçmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın üzerinde 'polis' yazılı bir yelek giydiği tespit edilmişti.Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktıPolis ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya ilişkin yeni iddialara ulaşıldı. İddiaya göre, sahte polis kıyafeti giyen ve sahte kimlik kullanarak kendilerine polis süsü verip vatandaşları gasp eden 4 kişilik grup, elde ettikleri paraları paylaşma konusunda anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışmada S.Ş. isimli şahıs araçtan atıldı ve silahla vurularak öldürüldü. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.Fatih Dolma ise yaşananlara ilişkin, "Ben olay esnasında benzin istasyonuna girmesem olayla karşı karşıya kalıyordum. Olay benim önümde gerçekleşti. Ben polisi arayacakken zaten polis buradaydı, geldi. Çok fazla bir şey görmedim ama kişi yerde yatıyordu. Üzerinde polis yeleği vardı. Ben gerçekten bir polisin vurulduğunu düşünerek çok üzüldüm. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi, en sonunda cenaze ambulansla götürüldü. Sonradan öğrendik ki vurulan kişi polis değilmiş" dedi. Ölen şahsın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.