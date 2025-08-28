Video Yaşam Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video
Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video

Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video

28.08.2025 | 12:48

Hatay'da TOKİ'nin "İlk Evim, İlk Arsam" projesine başvuru yapmak isteyen depremzede Adem Çelik, dolandırıcıların hazırladığı sahte internet sitesi üzerinden işlem yapmak üzereyken İBAN paylaşımı yapılarak para istenince durumu yetkililerle paylaştı ve dolandırılmaktan kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Payas ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki depremzede Adem Çelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 30 ilde başlattığı "İlk Evim, İlk Arsam" projesine başvuru yapmak isterken az kalsın dolandırılacaktı. Çelik, Google arama motoru üzerinden başvuru yapmak istediği sırada karşısına çıkan bir siteye giriş yaptı. Site üzerinden E-Devlet'in ara yüzüne benzer bir siteye yönlendirilen Çelik, T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek başvurusuna devam etti. Ancak ödeme aşamasında birçok farklı bankaya ait IBAN numarası görünce durumdan şüphelendi. Bunun üzerine Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk'a ulaşan Çelik, aldığı uyarıyla son anda dolandırılmaktan kurtuldu. Yetkil, vatandaşlara internet üzerinden yapılacak tüm başvurularda yalnızca TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan TOKİ'de 19 Ağustos tarihinde resmi site üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları dolandırıcılıklara karşı uyararak "Vatandaşlarımız için sosyal konut üreten İdaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Sahte internet siteleri / sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu hesaplar; profesyonel görünüme sahip olup, İdaremizin logosunu kullanmaktadır. Resmi onaylı olmayan bu hesap ve internet siteleri genellikle kişisel banka bilgileri veya para talep ederek vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı E-Devlet, T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır. Başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem gerçekleştirilmemektedir. Ayrıca herhangi bir kooperatif, dernek veya resmi olmayan internet sitesi üzerinden hazırlanmış bilgi formları vasıtasıyla talep, bilgi ya da para alınarak işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİMİZ SUYA DÜŞMEDİ"
Yaşadığı olayı anlatan Adem Çelik, "Depremzedeyiz, evimizde ağır hasar yok ama bir arsamız olsun istiyorduk. Bunun için TOKİ ilanlarını takip ediyordum. Google'dan çıkan ilk siteye girdim, e-Devlet kopyası yapmışlar. Başvuruyu yaptım, banka kısmında çok sayıda IBAN görünce şüphelendim. Afet İşleri Müdürü Fatih Bey'e ulaştım, hızlıca ilgilenip bunun dolandırıcılık olduğunu söyledi. Paramızı yatırmadık, dolandırılmaktan kurtulduk. İnsanların umutlarıyla oynuyorlar, kimse mağdur olmasın" dedi.

"TOKİ HİÇBİR ŞEKİLDE IBAN PAYLAŞMAZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk ise vatandaşların yalnızca resmi kanallardan işlem yapmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:" Vatandaşımız sahte bir siteye yönlendirilmiş. Bu sitede e-Devlet ara yüzüyle birebir kopyalanmış. Vatandaş başvuru bilgilerini giriyor, ardından proje seçeneğini seçiyor. Ancak en son aşamada TOKİ yetkilisi adı altında IBAN bilgileri veriliyordu. TOKİ'nin hiçbir şekilde IBAN paylaşımı söz konusu olamaz. Başvuru yalnızca resmi sistemden yapılır ve ödemeler devlet bankaları aracılığıyla gerçekleştirilir. Konuyu TOKİ'ye ilettik ve kısa sürede site kapatıldı. Böylece başka vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 07:28
Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 28.08.2025 | 12:48
Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video 00:40
Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video 28.08.2025 | 12:38
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video 02:12
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video 28.08.2025 | 12:16
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 00:30
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 12:02
Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti | Video 01:25
Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti | Video 28.08.2025 | 11:55
Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video 01:07
Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video 28.08.2025 | 11:48
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:05
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.08.2025 | 11:15
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 00:20
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 28.08.2025 | 10:33
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 00:10
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 28.08.2025 | 10:33
Yaşlı çiftin evinden gelen kötü koku panik yarattı | Video 03:27
Yaşlı çiftin evinden gelen kötü koku panik yarattı | Video 28.08.2025 | 10:33
87 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi | Video 04:25
87 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi | Video 28.08.2025 | 10:24
Manisa’da servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var | Video 00:48
Manisa'da servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var | Video 28.08.2025 | 10:00
Burdur’da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video 00:40
Burdur'da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savruldu! Feci kaza kamerada | Video 28.08.2025 | 09:47
Halit Yukay’ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar! | Video 06:10
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar! | Video 28.08.2025 | 09:47
Tekirdağ’da kiracıdan biber gazlı dehşet! Pazar arabalı, bastonlu, biber gazlı kavga kamerada | Video 03:31
Tekirdağ'da kiracıdan biber gazlı dehşet! Pazar arabalı, bastonlu, biber gazlı kavga kamerada | Video 28.08.2025 | 09:24
Çorlu’da kiracıdan ev sahibi anne ve kızına biber gazlı saldırı! Hastanelik oldular... | Video 01:04
Çorlu’da kiracıdan ev sahibi anne ve kızına biber gazlı saldırı! Hastanelik oldular... | Video 28.08.2025 | 09:11
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra öldü | Video 06:23
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra öldü | Video 28.08.2025 | 09:05
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 00:52
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 28.08.2025 | 08:30
Sultanbeyli’deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 00:55
Sultanbeyli'deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 27.08.2025 | 16:56
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 03:17
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 27.08.2025 | 16:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY