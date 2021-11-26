Artık otobüs anonslarında bile: Kadına Şiddete HAYIR! | Video

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında tüm kadın yolcular için ücretsiz ulaşım sağlayan Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir farkındalık çalışması daha gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçlarında Kahramankart’larını okutan yolcular, “Kadına şiddete hayır” anonsuyla karşılandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık çalışması daha gerçekleştirdi. Kentte 500'e yakın araçta tüm kadın yolculara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanırken, Kahramankart anonsları da vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün talimatları doğrultusunda yapılan çalışmayla, yolcular kartlarını okuttuklarında, "Kadına şiddete hayır" anonsuyla karşılandı. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kart sistemlerindeki karşılama anonsunun ve kadın yolculara yönelik ücretsiz ulaşım hizmetinin gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.