Artvin'de korkunç anlar kamerada: Akaryakıt istasyonu çalışanına araç böyle çarptı! | Video
07.11.2025 | 16:19
Artvin'in Hopa ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanı, kontrolden çıkan bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yüksel Gaz'ın istasyon önünde beklediği sırada üzerine gelen aracın çarpması ve çarpmanın etkisiyle savrulması yer alıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
03:39
01:10
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 07.11.2025 | 16:06
00:52
TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 07.11.2025 | 15:31
01:24
01:48
‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede | Video 07.11.2025 | 14:47
00:47
Malatya'da minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 07.11.2025 | 14:34
04:25
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 07.11.2025 | 12:40
00:34
00:30
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 07.11.2025 | 11:43
01:11
Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 07.11.2025 | 11:23
01:29
Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 07.11.2025 | 10:58
00:30
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 07.11.2025 | 10:37
00:43
00:36
07:05
02:58
02:49
04:05
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı | Video 06.11.2025 | 16:28