Video Yaşam Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video

Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video

12.11.2025 | 08:44

Ataşehir'de gece saatlerinde otoyolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sebze ve meyve yüklü kamyonet ve 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ataşehir’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 02:35
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 12.11.2025 | 08:44
Ankara’da otomobil durağa daldı! O anlar kamerada | Video 03:04
Ankara'da otomobil durağa daldı! O anlar kamerada | Video 12.11.2025 | 08:44
Markette şeker dökme uyarısı satırlı kavgayla bitti | Video 02:48
Markette "şeker dökme" uyarısı satırlı kavgayla bitti | Video 12.11.2025 | 08:44
Esenyurt’ta fırında yaşanan yumruk yumruğa alacak kavgasının detayları ortaya çıktı | Video 03:11
Esenyurt'ta fırında yaşanan yumruk yumruğa alacak kavgasının detayları ortaya çıktı | Video 11.11.2025 | 16:37
Pastanede dehşet anları kamerada: Elinde bıçakla müşterilere saldırdı | Video 02:18
Pastanede dehşet anları kamerada: Elinde bıçakla müşterilere saldırdı | Video 11.11.2025 | 16:19
Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı | Video 00:37
Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı | Video 11.11.2025 | 16:16
Manisa’da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video 00:52
Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video 11.11.2025 | 16:01
Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 01:04
Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 11.11.2025 | 16:00
İzmir’de sağanak hayatı felç etti! Göle dönen cadde ve sokaklar böyle görüntülendi | Video 01:30
İzmir'de sağanak hayatı felç etti! Göle dönen cadde ve sokaklar böyle görüntülendi | Video 11.11.2025 | 16:00
Pişkin hırsız kuyumcudan çaldığı altınlarla yakalandı: İyi ettiniz akşam televizyona çıkar | Video 01:40
Pişkin hırsız kuyumcudan çaldığı altınlarla yakalandı: "İyi ettiniz akşam televizyona çıkar" | Video 11.11.2025 | 15:57
İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:54
İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 11.11.2025 | 15:56
9 gündür aranan kayıp annenin cesedi, çocuğunun cesedinin 200 metre ilerisinde bulundu | Video 06:57
9 gündür aranan kayıp annenin cesedi, çocuğunun cesedinin 200 metre ilerisinde bulundu | Video 11.11.2025 | 15:56
Müge Anlı’dan ’Yeşil Vatan Seferberliği’ne fidanlarla destek | Video 06:57
Müge Anlı'dan 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne fidanlarla destek | Video 11.11.2025 | 12:01
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 04:17
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3'e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14
Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video 04:16
Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video 11.11.2025 | 11:13
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 01:20
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 11.11.2025 | 09:34
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 00:32
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 11.11.2025 | 08:50
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 00:15
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 11.11.2025 | 08:50
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 03:08
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 11.11.2025 | 08:49
Yanık kokusu gelmesi üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi | Video 01:43
Yanık kokusu gelmesi üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi | Video 11.11.2025 | 08:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY