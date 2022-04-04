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06:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Nisan 2022 Pazartesi atv izle! | Video 04.04.2022 | 09:34
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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 04.04.2022 | 08:59
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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu! Olay yerinde ilk görüntüler... 04.04.2022 | 08:58
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Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı | Video 04.04.2022 | 08:39
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Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video 03.04.2022 | 21:58
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Kod adı Pusucu’ydu... Yakalandı ve tutuklandı... | Video 03.04.2022 | 19:28
01:29
Kilis'te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var | Video 03.04.2022 | 18:40
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ABD’nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı | Video 03.04.2022 | 17:54
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Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak | Video 03.04.2022 | 16:39
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Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi | Video 03.04.2022 | 15:17
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Spor salonuna girip çifte soygun yaptı! Kullandığı “Akbil” yakalattı | Video 03.04.2022 | 14:55
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TIR’a bindirilirken yakalandılar. 73 kaçak göçmen sınır dışı edildi | Video 03.04.2022 | 14:25
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Doğa Koruma, Çanakkale'deki köpekleri korumaya aldı | Video 03.04.2022 | 14:23
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Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı | Video 03.04.2022 | 14:07
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Nisan 2022 Pazartesi canlı yayını izlemek için aşağıdaki video alanına tıklayın...
ATV CANLI YAYIN