Video Yaşam Avcılar’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı | Video
Avcılar’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı | Video

Avcılar’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı | Video

03.09.2022 | 10:08

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Avcılar’da 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Recep Esvet hayatını kaybetti. Olayın kripto para meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

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Olay, dün gece Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Recep Esvet'in(42) yeğeni N.E. bir şahısla Bitcoin dolandırıcılığı meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın akabinde Recep Esvet, yanına yakınlarını alarak silahlı kavganın çıktığı kahveye gitti. Burada olaya taraf olduğu düşünülen N.T. ve T.T. ile karşılaştı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Silahlı kavga sonucu karşılıklı açılan ateşle Recep Esvet ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Recep Esvet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TAVLA OYNARKEN YARALANDILAR
Olay sırasında kahvede tavla oynayan ve konuyla alakası olmadığı öğrenilen Murat Ç. ve Ayhan Çağrı Ç. ise silahla ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sonucu 1 kişi gözaltına alınırken polisin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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