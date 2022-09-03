Avcılar’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı | Video

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Avcılar’da 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Recep Esvet hayatını kaybetti. Olayın kripto para meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.
AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Silahlı kavga sonucu karşılıklı açılan ateşle Recep Esvet ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Recep Esvet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TAVLA OYNARKEN YARALANDILAR
Olay sırasında kahvede tavla oynayan ve konuyla alakası olmadığı öğrenilen Murat Ç. ve Ayhan Çağrı Ç. ise silahla ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sonucu 1 kişi gözaltına alınırken polisin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.