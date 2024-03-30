Avcılar’da sokak ortasında kavga kamerada | Video
AVCILAR’da iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, araçlarda bulunanların da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Sokak ortasındaki kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 12.30 sıralarında, Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta ilerleyen bir araç sürücüsü, başka bir araç sürücüsü ile yol verme konusunda tartışmaya başladı. Tartışma, sürücülerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Araçlarda bulunan kadınların da karıştığı kavgada, taraflar sokak ortasında birbirne girdi. Kavga eden tarafları, çevredeki esnaf yatıştırmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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