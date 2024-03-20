Video Yaşam Avcılar’da yıkım sırasında şoke eden anlar: Pencereye çıkıp el sallayınca farkedildi! | Video
Avcılar’da yıkım sırasında şoke eden anlar: Pencereye çıkıp el sallayınca farkedildi! | Video

Avcılar’da yıkım sırasında şoke eden anlar: Pencereye çıkıp el sallayınca farkedildi! | Video

20.03.2024 | 13:59

AVCILAR’da geçen yıl, 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, binadan düşen beton parçalarının kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yapılan testlerde çürük olduğu belirlenen 4 katlı binanın yıkımı, olaydan 11 ay sonra başlatıldı. Yıkım sırasında, binanın 4'üncü katında uyuyan evsiz pencereye çıkarak ekiplere seslendi. Evsizin binayı terk etmesiyle yıkıma devam edildi.

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24 Nisan 2023'te gerçekleşen olayda, Avcılar Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki sağlık merkezine gelen Mahbup Uzunay (38), binadan düşen beton parçalarının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesi sağlık merkezindeki doktorlar tarafından yapılan Uzunay, kaldırıldığı Çam Sakura Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

YIKIMA İTİRAZ EDİLDİ

Olayın ardından Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemede binanın çürük olduğunu belirlendi. Alınan karot ve beton örneklerinden deniz kumu ile yapıldığı tespit edilen binanın çürük olduğu ve demirlerinde korozyon olduğu belirlendi. Kirişlerinden birinde kesik olduğu tespit edilen binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Ancak binanın giriş katında bulunan sağlık merkezi yetkililerinin itirazları ve açtığı davalar nedeniyle tahliye ve yıkım gecikti.

Bina, geçen yılın sonunda önemli ölçüde boşaltıldı. Buradaki sağlık merkezi de ilçedeki başka bir mahalleye taşındı. Evsizlerin barınağı haline gelen binada, geçtiğimiz hafta yangın çıkmıştı.

BİNADA UYUYAN EVSİZİN UYARISIYLA YIKIM DURDU

Yapılan son kontrollerin ardından 18 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde getirilen iş makineleriyle yıkıma başlandı. Yıkım sırasında binanın 4'üncü katındaki pencereden bağıran kişinin uyarısıyla çalışma durduruldu. Bir görevli, "Sabah baktık, kimse yoktu. Şimdi o fırsatla içeri girmiş" dedi. Yıkım çalışması sırasında binada uyuduğu öğrenilen evsiz kişi, sırtında çantasıyla dışarıya çıktı. Evsiz kişi, ekiplerin "Binada başka kimse var mı?" sorusuna "Ne bileyim abi ben" diye cevap verdikten sonra uzaklaştı. Ekipler, evsiz kişinin binadan ayrılmasıyla yıkımı kaldıkları yerden devam etti.

"YIKILMASI İÇİN ÇOK GEÇ KALINAN BİNALARDAN BİRİ"

Yıkım firması yetkilisi Önder Yıldırım, "Burası yıktırılması için çok geç kalınan binalardan biri. Demir zaten mukavemetini kaybetmiş. Deniz kumu ile yapılmış bir bina. Bizi çok fazla zorlayacak bir bina değil. Bu şekilde kalsa daha fazla zayiat verecekti. İnsanlar içindeyken binanın kendiliğinden çökme ihtimali bile var. Tehlikeli bir binaydı. Yıkacağız, herkes kurtulacak" dedi.

"İYİ Kİ YIKTIRMIŞIZ"

Binada dükkanları bulunan Beşir Zengin de, kiracılar ve diğer mülk sahiplerinin uzun süre yıkıma karşı çıktıklarını belirtirken, "Yıllarca bunun yıkılması için mücadele ettik. Sonunda başarabildik. Bina sakinlerinin, kiracıların yıkıma engeli çok fazlaydı. Görüldüğü gibi bina çok çürük durumda. İyi ki yıktırmışız. İnşallah Avcılar ve İstanbul'da bütün çürük binaların yıkılması en kısa sürede tamamlanır. Bunun için devletin desteği şart. Burada bir kadının öldüğü için çok üzgünüz. Eğer uyarılarımızı dikkate alıp daha önce yıksalardı, bu kötü olay da yaşanmazdı." diye konuştu.

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