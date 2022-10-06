Aydın Çine'de trafik kazası: 1 ölü | Video

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Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.