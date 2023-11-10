Aydın'da freni tutmayan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde rampadan çıkarken freni tutmayan minibüsün geriye doğru kayarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansırken, şoförün manevrası aracın şarampole uçmasına engel oldu.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Kaza başka bir aracın kamerasına da yansıdı. Görüntülerde aracın yokuşu çıkamayıp geri kayarak devrilmesi yer alıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Aydın'da freni tutmayan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 10.11.2023 | 11:25
04:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Kasım 2023 Cuma atv izle! | Video 10.11.2023 | 11:04
02:26
Bursa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi hayatını kaybetti! | Video 10.11.2023 | 09:06
02:36
03:10
Gazze'ye yardım gemisi İzmir'den yola çıktı | Video 10.11.2023 | 08:47
01:29
01:22
Tüfeği göstermek isterken kendini vurdu | Video 10.11.2023 | 08:47
00:33
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklu | Video 10.11.2023 | 09:05
01:55
Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı 09.11.2023 | 21:12
13:26
Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım! 09.11.2023 | 18:22
00:34
Antalya’da eş zamanlı tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video 09.11.2023 | 16:52
03:09
Lösemiden hayatını kaybeden asker, toprağa verildi | Video 09.11.2023 | 15:48
00:32
Önce vatandaşı uyardı, sonra yanan tüpü balkondan attı 09.11.2023 | 16:32
01:22
Nadir görülen gelincik Bolu’da kameraya yansıdı | Video 09.11.2023 | 15:48
00:32
İnceleme bahanesiyle anahtarını aldığı TOGG ile kaza yaptı | Video 09.11.2023 | 14:45
02:04
01:22
00:18
Mersin'de feci kaza kamerada! Kamyon yolda yürüyen kadını böyle ezdi | Video 09.11.2023 | 13:51
01:25
İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak botoks ilacı ele geçirildi | Video 09.11.2023 | 11:57