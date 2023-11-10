Aydın'da freni tutmayan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 10.11.2023 | 11:25 Aydın’ın Koçarlı ilçesinde rampadan çıkarken freni tutmayan minibüsün geriye doğru kayarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansırken, şoförün manevrası aracın şarampole uçmasına engel oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda ilerleyen minibüs yokuş yukarı tırmanırken freni tutmayınca virajı alamayıp geri kaymaya başladı. Sürücüsünün manevrası ile şarampole uçmaktan kurtulan minibüs, yol kenarındaki toprak yola çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araçtaki 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza başka bir aracın kamerasına da yansıdı. Görüntülerde aracın yokuşu çıkamayıp geri kayarak devrilmesi yer alıyor.