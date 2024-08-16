Aydın’da orman yangını çıktı
Aydın’ın Didim ilçesi Akyeniköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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