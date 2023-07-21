Video Yaşam Aydın’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı | Video
Aydın’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı | Video

Aydın’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı | Video

21.07.2023 | 15:43

Aydın’ın Efeler ilçesinde faizle para verdikleri ve ödeme yapmayan kişileri kaçırıp zorla senet imzalatan tefeci şebekesi çökertildi. Gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilidi.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, il genelindeki organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde E.G. isimli şahıs, M.B. isimli şahıstan faizle borç para aldı. Daha sonra E.G. faizlerle birlikte artan borcunu ödeyemedi. Daha sonra M.B. isimli şahıs N.İ., B.B. ve V.K. ile birlikte, E.G.'yi kaçırdı. Kaçırdıkları ve darp ettikleri şahsa, zorla senet imzalattı. Senetleri imzalayan E.G., serbest bırakılmasının ardından emniyete giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerin ardından şüpheli şahısların işyeri ve ikametlerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, değişik miktarlarda farklı kişilere imzalatılmış 23 senet, yine farklı kişilere ait üzerinde miktar yazmayan imzalatılmış 22 senet olmak üzere toplam 45 senet ele geçirildi. Ayrıca aramda 10 tabanca fişeği, 1 teleskopik cop ile farklı türlerde resmi evraklar ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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