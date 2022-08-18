Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:48
Aygır Gölü efsanesi gibi güzelliğiyle de dikkat çekiyor | Video 18.08.2022 | 11:52
04:34
Arnavutköy’de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık kamerada | Video 18.08.2022 | 10:51
02:18
Polisten kaçan motosikletli kamyonete çarpınca yakayı ele verdi | Video 18.08.2022 | 10:51
00:42
Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video 18.08.2022 | 10:41
01:58
Küçükçekmece’de internet kafede oturan gence silahlı saldırı | Video 18.08.2022 | 10:33
00:13
00:08
Yol kapatan magandalar gözaltına alındı | Video 18.08.2022 | 10:19
00:22
01:32
01:13
Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 18.08.2022 | 08:22
02:44
Ankara’da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı | Video 18.08.2022 | 08:22
02:47
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı | Video 18.08.2022 | 08:22
02:25
Ataşehir’de polis oğul dehşeti! Babasına kurşun yağdırdı | Video 18.08.2022 | 08:21
02:39
Motosiklet ve bisiklet yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı | Video 18.08.2022 | 08:21
03:03
03:56
00:36
Venedik’teki Büyük Kanal’da iki kişi sörf yaptı | Video 17.08.2022 | 23:53
02:54
Meksika’da birçok eyaleti sel vurdu | Video 17.08.2022 | 22:38
01:05
Ayşe’nin dayak yediği görüntüler ortaya çıktı | Video 17.08.2022 | 18:12
Sivas’ta turkuaz rengiyle bozkırın ortasındaki bir nazar boncuğunu andıran Aygır gölü, güzelliği kadar ismini aldığı efsanesiyle de dikkat çekiyor.
İSMİNİ BU EFSANEDEN ALDI
Kertmekaracaören köy sakinlerinden Doğan Çipil, gölün isminin efsaneden aldığını söyleyerek, "Rivayete göre zamanın birinde bir adam atını getirip bu gölün çayırına bağlıyor. Gölün içinden bir aygır çıkıp at ile çiftleşip tekrar suyun içine giriyor. Aradan bir sene geçtikten sonra at doğum yapıyor ve yavrusu da aygır oluyor. Yeniden bu gölün kenarına gelince aynı aygır sudan çıkıp yavrusunu alıp gölün içirisinde kayboluyor. Bu efsaneden sonra gölün ismi 'Aygır gölü' olarak kalıyor" şeklinde konuştu.
GÖLE GELEN İSMİNİN NEDENİNİ SORUYOR
Çipil, göle balık avına gelen vatandaşların gölün ismini merak ettiklerini söyleyerek, "Burası aynı zamanda bir kuş cenneti çeşitli kuşlar ve balık türleri var. Sportif balıkçılık yapanlar balık avlamaya gelir. Dışarıdan gelip bu gölün isminin neden Aygır gölü olduğunu sorduklarında efsaneyi anlatıyoruz. Onlarda haliyle şaşırıyorlar. Gölde fotoğraf çekilip görüntü alıyorlar" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKKEN GÖLDEN KORKARDIK"
Çipil, çocukluğunda bu efsane yüzünden gölün etrafında dolaşmaya korktuklarını söyleyerek, "Bizde gölün rivayetini büyüklerimizden duyduk. Çocukluğumuzda gölün etrafında inek otlatırken aygır birden gölün içinden çıkıp bizi götürürse diye geceleri korkardık. Daha sonralarda bir şey olmadığını fark edince korkumuzu yendik. Bu göle gelenler çevreyi kirletmesinler çöplerini ve pet şişelerini atmasınlar. Nasıl buldularsa öyle bıraksınlar" dedi.