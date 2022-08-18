Aygır Gölü efsanesi gibi güzelliğiyle de dikkat çekiyor | Video

Sivas’ta turkuaz rengiyle bozkırın ortasındaki bir nazar boncuğunu andıran Aygır gölü, güzelliği kadar ismini aldığı efsanesiyle de dikkat çekiyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyünde bulunan Aygır gölü doğal güzelliğinin yanı sıra rivayetiyle de dillerde. Doğa severlerin, kuş gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların uğrak mekanı olan göl bir çok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapıyor.Kertmekaracaören köy sakinlerinden Doğan Çipil, gölün isminin efsaneden aldığını söyleyerek, "Rivayete göre zamanın birinde bir adam atını getirip bu gölün çayırına bağlıyor. Gölün içinden bir aygır çıkıp at ile çiftleşip tekrar suyun içine giriyor. Aradan bir sene geçtikten sonra at doğum yapıyor ve yavrusu da aygır oluyor. Yeniden bu gölün kenarına gelince aynı aygır sudan çıkıp yavrusunu alıp gölün içirisinde kayboluyor. Bu efsaneden sonra gölün ismi 'Aygır gölü' olarak kalıyor" şeklinde konuştu.Çipil, göle balık avına gelen vatandaşların gölün ismini merak ettiklerini söyleyerek, "Burası aynı zamanda bir kuş cenneti çeşitli kuşlar ve balık türleri var. Sportif balıkçılık yapanlar balık avlamaya gelir. Dışarıdan gelip bu gölün isminin neden Aygır gölü olduğunu sorduklarında efsaneyi anlatıyoruz. Onlarda haliyle şaşırıyorlar. Gölde fotoğraf çekilip görüntü alıyorlar" ifadelerini kullandı.Çipil, çocukluğunda bu efsane yüzünden gölün etrafında dolaşmaya korktuklarını söyleyerek, "Bizde gölün rivayetini büyüklerimizden duyduk. Çocukluğumuzda gölün etrafında inek otlatırken aygır birden gölün içinden çıkıp bizi götürürse diye geceleri korkardık. Daha sonralarda bir şey olmadığını fark edince korkumuzu yendik. Bu göle gelenler çevreyi kirletmesinler çöplerini ve pet şişelerini atmasınlar. Nasıl buldularsa öyle bıraksınlar" dedi.