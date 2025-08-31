Ayıya ekmek veren vatandaş saldırıdan son anda kurtuldu | Video 31.08.2025 | 10:11 Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Kalderasında yaşamlarını sürdüren ayılar tehlikeli olmaya devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nemrut Krater Gölüne aracıyla gezmeye giden bir vatandaş, göl çevresinde yiyecek arayan boz ayılarla karşılaştı. Aracın camında ayıya ekmek uzatmak isteyen vatandaş, bir anda ayının saldırısıyla karşılaştı. Saldırıdan son anda kurtulan şahıs, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Nemrut Krater Gölü çevresinde sık sık görülen ayıların yabani yaşam alanında beslenmesinin hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşların yabani hayvanlara yaklaşmaması ve yiyecek vermemesi konusunda uyarıda bulunuldu.