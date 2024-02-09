Video Yaşam Aynı lüks siteye 4 gün arayla ikinci silahlı saldırı kamerada | Video
Aynı lüks siteye 4 gün arayla ikinci silahlı saldırı kamerada | Video

Aynı lüks siteye 4 gün arayla ikinci silahlı saldırı kamerada | Video

09.02.2024 | 10:02

Beylikdüzü’nde geçtiğimiz günlerde lüks sitenin önüne giderek ateş eden şahıslar, 4 gün sonra aynı siteye uzun namlulu silahla gidip tekrar saldırı gerçekleştirdi. Konu ile ilgili harekete geçen polis ekipleri şahıslardan birini yakalarken şüphelinin evinde çalıntı olduğu tespit edilen araç ve silahı da ele geçirdi. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, 30 Ocak Salı gece saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerindeki bir sitede meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirsiz kapüşonlu 3 kişi yürüyerek sitenin önüne doğru gelmişti. Şüphelilerden biri telefonu ile video çekmeye başlarken diğeri elindeki tabanca ile karşısındaki binaya ateş etmeye başlamıştı. Olay sonrası şahıslar kaçarak kayıplara karışırken kurşunlar sitede bulunan bir iş yerinin camına isabet etmişti. 3 Şubat Cumartesi gece saatlerinde aynı şahıslar çalıntı olduğu öğrenilen araçları ile aynı sitenin önüne tekrar geldi. Araçtan inen bir şüpheli, elindeki uzun namlulu silahı siteye doğrultarak defalarca ateş etti. Silahlı saldırganın araca tekrar binmesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine polis ekipleri siteye giderek çalışma yaptı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda silahla ateş eden şahsın isminin E.D. olduğu ve Kağıthane'de ikamet ettiği belirlenirken ekipler tarafından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çalıntı araç ve silah ele geçirilirken E.D. ise yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın silahı ile siteye defalarca ateş ettiği o anlar sitenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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