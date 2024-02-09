Aynı lüks siteye 4 gün arayla ikinci silahlı saldırı kamerada | Video
Beylikdüzü’nde geçtiğimiz günlerde lüks sitenin önüne giderek ateş eden şahıslar, 4 gün sonra aynı siteye uzun namlulu silahla gidip tekrar saldırı gerçekleştirdi. Konu ile ilgili harekete geçen polis ekipleri şahıslardan birini yakalarken şüphelinin evinde çalıntı olduğu tespit edilen araç ve silahı da ele geçirdi. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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