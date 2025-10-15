Babasını darp edilmesini kayda alıp gözyaşlarıyla anlattı: O anlar kamerada | Video 15.10.2025 | 15:31 Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, baba ve oğul tarafından sopa ve tüfek dipçiğiyle darp edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 12 Ekim'de Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. ve B.D. ile V.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 şahıs, komşuları V.K.'yi sopa ve av tüfeğinin dipçiğiyle darp etti. Kızının gözü önünde darp edilen ve yaralanan baba, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakıldı.