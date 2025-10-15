Babasını darp edilmesini kayda alıp gözyaşlarıyla anlattı: O anlar kamerada | Video
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, baba ve oğul tarafından sopa ve tüfek dipçiğiyle darp edildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakıldı.
