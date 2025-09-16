Video Yaşam Babaya tokat atan şahıs: "Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" | Video
16.09.2025 | 15:27

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir babaya, çocuklarının gözü önünde tokat atan şahıs adliyeye sevk edildiği sırada "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" yanıtını verdi.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. İsminin O.C. (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

Olaya ilişkin ifadesi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan O.C. ile kardeşi C.C. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

"BENİM DE YANIMDA ÇOCUĞUM VAR, KÜFÜR EDİYOR"
Adliye sevk edilen şüphelilerden O.C., gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" yanıtını verdi.

