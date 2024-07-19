Bacanağının vurduğu spor eğitmeni gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı | Video
Adana'da 21 gün önce bacanağı olan uzman çavuş Gökhan Çelik, tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve bugün hayatını kaybeden Murat Akdöker, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
TUTUKLANDI
Seken kurşunlar yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz'e (57) de isabet etti. Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu.
Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Olayda ağır yaralanan Akdöker ise hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak kaçan Çelik ise daha sonra yakalanarak tutuklandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Murat Akdöker, 21 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini gece kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Akdöker'in cenazesi otopsinin ardından morgdan yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Akdöker, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
01:27
Edirne’de 266 kilo uyuşturucu yakalandı | Video 19.07.2024 | 15:31
00:48
00:25
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu | Video 19.07.2024 | 14:23
00:45
Düğünde satırlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 4 yaralı | Video 19.07.2024 | 12:47
02:24
Sultangazi'de motosiklet sürücüsü feci kazada ağır şekilde yaralandı | Video 19.07.2024 | 11:18
02:36
01:07
00:16
Kütahya'da 'büyücü' operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 19.07.2024 | 11:17
00:33
00:14
Yan giden kamyon yürekleri ağza getirdi | Video 19.07.2024 | 10:45
02:40
01:13
00:22
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 19.07.2024 | 10:03
00:34
İstanbul Beyoğlu’nda 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 19.07.2024 | 09:53
01:11
00:39
Gaziantep'te 253 kök kenevir ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 19.07.2024 | 09:24
03:05
01:25
Sarıyer’de denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu: Kuzeni ise yoğun bakımda 18.07.2024 | 15:03
02:01
Adana'da eski damadın dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı 18.07.2024 | 13:21